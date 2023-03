Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban, care continua sa critice „razboiul indirect” al Europei impotriva Rusiei, a facut din nou apel vineri la incetarea focului in conflictul care devasteaza Ucraina de un an, relateaza AFP.

- Viktor Orban adopta poziții tot mai pro-ruse in legatura cu razboiul din Ucraina. La un an de la invazia rusa in țara vecina, premierul ungar critica ceea ce el numește „razboiul indirect” al Europei impotriva Rusiei.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri seara, la Paris, ca aliatii sa livreze Ucrainei avioane de lupta „cat mai curand posibil”, dupa ce facuse acelasi lucru la Londra, prima escala a turneului sau european care a luat prin surprindere, fiind doar a doua oara de la inceputul razboiului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron crede ca aderarea a Ucrainei la NATO ar fi perceputa de Federația Rusa ca o confruntare, iar aceasta nu este „cel mai probabil scenariu”, informeaza AFP, citat de Agerpres . „Intrarea Ucrainei in NATO ar fi perceputa de Rusia ca ceva conflictual. Nu vi-o puteti imagina…

- Activele rusești sechestrate de guvernul Ungariei, care a blocat in repetate randuri sancțiunile UE impotriva Moscovei, au crescut la 870 de milioane de euro la sfarșitul lunii noiembrie, de la 3.000 de euro raportate anterior, potrivit ziarului Nepszava, citat de Reuters. Membrii UE, ca parte a sanctiunilor…