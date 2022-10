Stiri pe aceeasi tema

- Vestea demisiei lui Liz Truss din fruntea guvernului britanic a provocat un val de reacții din partea liderilor politici ai lumii și ai comentatorilor de presa. In timp ce aliații Regatului au reafirmat relațiile bune cu Londra, rușii au profitat de ocazie pentru a o ironiza și insulta pe Truss, scrie…

Statele Unite si Marea Britanie sunt aliati statornici, iar relatia lor puternica va fi durabila, a declarat presedintele american, Joe Biden, joi, dupa ce premierul britanic, Liz Truss, si-a anuntat demisia.

Trei parlamentari ai Partidului Conservator, de guvernamant, din Marea Britanie au facut apel public la demisia premierului Liz Truss, la numai cateva saptamani de cand aceasta a preluat mandatul, informeaza RADOR.

- Presedintele american Joe Biden a criticat sambata planul economic initial al premierului britanic Liz Truss ca fiind o greseala si a spus ca nu este ingrijorat de forta dolarului american, scrie Reuters.

- Londra a anunțat luni ca va da inapoi in privința reducerii impozitului pe venit pentru cei mai bogați, care a fost dezvaluita in urma cu zece zile și a provocat turbulențe pe piețele financiare. „Este clar ca eliminarea cotei de impozitare de 45% (pentru persoanele cu venituri de 150.000 de lire sterline…

- ​Fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel afirma ca amenințarile lui Vladimir Putin privind folosirea armelor nucleare ar trebui luate in serios, relateaza Meduza și Hotnews . Merkel a facut comentariile in cadrul unui interviu acordat cotidianului german Sueddeutsche Zeitung , afirmand despre…

- Regatul Unit va continua sa ofere ajutor militar Ucrainei pana la victoria sa impotriva Rusiei, a promis miercuri seara noul premier britanic, Liz Truss, in fata Adunarii Generale a ONU, scrie AFP, citata de Agerpres.

- John Sullivan, ambasadorul care a reprezentat Statele Unite in Rusia in perioada sensibila in care Vladimir Putin a invadat Ucraina readucand razboiul pe continentul european, și-a incheiat mandatul și a plecat de la Moscova, a anunțat duminica Ambasada SUA intr-un comunicat. Plecarea lui John Sullivan…