- Președintele Donald Trump a anunțat marți ca va retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul. Acesta a spus ca va semna un memorandum care va restabili sancțiunile pentru Iran. ”Voi institui cele mai profunde sancțiuni economie”.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, la Casa Alba, ca Statele Unite se retrag din acordul in dosarul nuclear iranian. Donald Trump s-a decis pentru retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat cu Iranul, informeaza NYT, marti. Presedintele american…

- Washington, 8 mai /Agerpres/ - Presedintele Donald Trump a anuntat marti seara retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul. Declaratia sa de la Casa Alba este transmisa in continuare in direct la televiziuni. AGERPRES/(AS - editor: Marius Hosu)

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times. Presedintele Donald Trump i-a comunicat…

- Iranul a avertizat joi ca va parasi acordul nuclear istoric incheiat cu cele sase mari puteri in 2015, in cazul in care Statele Unite ies din el, in contextul in care presedintele american Donald Trump ameninta sa retraga Statele Unite din acord pe 12 mai, scrie AFP.

- ”Timp de mai multi ani, regimul iranian a insistat ca programul sau nuclear este pasnic. Documentele obtinute de Israel din interiorul Iranul arata, fara niciun fel de dubiu, ca regimul iranian a ascuns adevarul. Asta inseamna ca acordul nuclear nu a fost construit pe baza bunei credinte si a transparentei,…

- Acordul international de limitare a dezvoltarii armelor nucleare ale Iranului a fost facut sub un false pretexte, pentru ca programul nuclear al tarii era mult mai avansat decat indica la acel moment conventia negociata in 2015, a spus marti purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders.…

- Chiar si Donald Trump are un prieten bun care nu e imaginar. Dar nu acest fapt e iesit din comun, ci acela ca acest prieten e un francez, insusi seducatorul presedinte al Republicii, Emmanuel Macron. Vizita oficiala a acestuia din urma a fost unul dintre cele mai mediatizate evenimente globale…