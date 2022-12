Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR critica refuzul Olandei și Austriei de a vota impotriva intrarii Romaniei și Bulgariei in Schengen, despre care spune ca este o „decizie mizerabila”. „O decizie mizerabila! Astazi, Consiliul miniștrilor europeni de Justiție și Afaceri Interne (JAI) a respins aderarea Romaniei la spațiul…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca votul Austriei impotriva aderarii Romaniei la spatiul Schengen arata faptul ca Austria s-a decuplat de Europa si vor fi consecinte pentru acest stat, „in urma acestui vot absurd". El a adaugat ca „opozitia nedreapta a Austriei este un cadou gratuit de Craciun…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca o majoritate covarsitoare a statelor membre ale Uniunii Europene a spus ca Romania merita in Schengen, in schimb, guvernul de dreapta din Austria a ales „sa fie pe contrasens”, afirmatie facuta in contextul in care Romania si Bulgaria nu au fost admise…

