- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, vineri, la Constanta, ca a luat decizia de a nu participa la receptia de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni, pentru ca presedintele Klaus Iohannis, prin declaratiile pe care le-a facut in ultima perioada, a "jignit-o grav" pe premierul Viorica…

- Majoritatea PSD-ALDE considera ca solicitarea lui Klaus Iohannis in ceea ce priveste demisia Vioricai Dancila are valoarea unei simple declaratii, in conditiile in care inlaturarea premierului de la Palatul Victoriei se poate face fie de bunavoie, fie prin decizia principalelor partide ale Puterii.

- "Revolutia fiscala" zace de peste 4 luni in Parlament, fara ca alesilor Puterii sa le pese ca acest lucru prelungeste starea de incertitudine pentru mediul de afaceri. Proiectul de lege privind adoptarea OUG 79/2017 a fost aprobat de Senat pe 4 decembrie 2017. Trei zile mai tarziu, a ajuns…

- Liviu Dragnea a comentat declaratia presedintelui despre “intelegeri secrete cu evrei” . Presedintele Camerei Deputatilor, care a revenit din vizita in Israel, a spus ca aceste afirmatii au “o anumita doza de antisemitism”. “As vrea sa am totusi unul-doua comentarii in legatura cu afirmatiile domnului…

- Dragnea, despre refuzul președintelui de a o revoca pe Kovesi: ”Daca domnul Tudorel Toader a anuntat ca va sesiza CCR, inseamna ca are argumente foarte serioase, il susțin”, a spus presedintele Camerei Deputatilor, la Antena 3, el aratand ca a fost deranjat de atitudinea sefului statului “fata de dezvaluirile…

- Guvernul a bulversat mediul de afaceri adoptand, pe repede inainte, ordonanta 79/2017 care a impus o revolutie fiscala contestata, care a adus modificari majore intr-un timp extrem de scurt. Ne aflam la finalul lunii martie si, pentru 2018, oamenii de afaceri sunt tinuti in continuare in incertitudine…

- Intr-un dialog purtat sambata pe platoul unei televizini de știri, Calin Popescu Tariceanu a scapat cateva infomații care dau de gandit. Ce se intampla daca președintele Klaus Iohannis refuza sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi? Daca se intampla asta, a spus al doilea om in stat, inseamna ca Iohannis…