Stiri pe aceeasi tema

- Moartea sportivului Matt Cappotelli a fost anunțata de soția lui printr-un mesaj dureros postat pe Facebook, scrie publicația TMZ. Acesta suferise mai multe intervenții chirurgicale. „Astazi dragostea mea – dragostea mea puternica, dulce și frumoasa – și-a dat ultima suflare și a plecat pentru a fi…

- Un nou accident cu romani a avut loc, joi, in apropiere de Budapesta, in care au fost implicate doua autoturisme inmatriculate in tara noastra. Conform datelor preliminare transmise de MAE, soferul uneia dintre masini, cetatean roman, a decedat. Accidentul, in care au fost implicate doua autoturisme…

- Moartea fulgeratoare a celebrului DJ Avicii a șocat o lume intreaga, iar misterul din jurul cauzelor decesului amplifica durerea colegilor, dar și a fanilor. Cu toții au izbucnit in plans dupa ce au citit ultima postare facuta de artistul suedez pe pagina lui de Facebook. Citește și: La 28 de ani, Avicii…

- Durere cumplita pentru unul dintre cei mai iubiti artisti. Tatal sau s-a stins din viata. Karym, pentru ca despre el este vorba, si-a pierdut parintele. Cumplita veste a fost data chiar de Karym pe retelele sociale, acolo unde a postat o fotografie de doliu, adaugand un mesaj emotionant. Karym a transmis…

- Au trecut mai bine de cinci luni de cand accidentul infiorator produs la intrarea in Ilisesti dinspre Suceava. Imaginile șocante surprinse la scurt timp dupa impact, dar și moartea violenta a celor cinci tineri a șocat intreaga Romanie. Astazi a fost facut publica o informație importanta: alcoolul este…

- "Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, au aparut indicii cum ca pe traseu, microbuzul ar fi facut o pana, iar soferul a inlocuit roata fara sa stranga bine cele 5 prezoane (suruburi). Aceasta supozitie ar putea sta in picioare, pentru ca de pe masina s-a desprins doar roata, fara alta piesa…

- Accidentul de la Neamț, in urma caruia au decedat noua oameni, s-ar fi produs din alte cauze, nu din cele pe care anchetatorii le stabilisera inițial, dupa primele cercetari. Astfel, este posibil ca ca una dintre roțile microbuzului care a plonjat in apele Bistriței sa nu se desprins accidental. Aceasta…

- O noua ipoteza este luata in calcul drept posibila cauza a accidentului tragic in urma caruia noua persoane au murit innecati, dupa ce microbuzul in care se aflau a plonjat in apele Bistritei.Citește și: S-a publicat LISTA marii Loje a Masonilor din Romania: un fost premier și un judecator…