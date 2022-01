Stiri pe aceeasi tema

- Un dialog dintre un medic cardiolog al Spitalului Clinic Judetean si fiica unui pacient a fost facut public si a provocat indignare."Ce vrei tu nesimtito, ordinara, da ce, eu i am dat boala la taica tau I am facut coronografie, dar nu ti e rusine tu, nesimtito ordinara, ca erau martori acolo in salon.…

- „Vrei sa te dau pe mana poliției?Nu, doamna doctor, eu va dau in tribunal. Am luat legatura și cu managerul spitalului și cu directorul, am dovezi in care tatal meu nu se simte bine, cu toate ca dvs l-ați trimis acasa...Dar ce vrei tu, nesimțita ordinara? Dar nu ți-e rușine, tu, nesimțita ordinara!…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Sibiu a anuntat, sambata, deschiderea unei anchete interne, dupa aparitia in spatiul public a unei inregistrari cu dialogul dintre un medic si fiica unui pacient. In inregistrare, medicul, o jignește pe femeie, pentru ca a indraznit sa-i ceara socoteala despre…

- Medicul Valeriu Gheorghița a declarat ca in acest moment nu exista inca date care sa justifice administrarea unei a patra doze de vaccin impotriva COVID-19, mai ales ca, chiar dupa prima schema de vaccinare, vaccinurile actuale ofera protectie pentru formele grave de boala, inclusiv cu varianta Omicron.…

- Adolescenta din statul american Texas avea peste 12 milioane de urmaritori pe Facebook și 2,9 milioane de subscriberi pe Youtube, platforme pe care posta actualizari despre starea sa de sanatate, videoclipuri despre machiaj, glume și inregistrari despre familia sa, potrivit Insider, citat de HotNews.„A…

- „Emanuele era roman, avea 17 ani. Era campion la inot și facea parte din echipa naționala a Italiei. Am fost la Macerata in 2018 sa filmez un reportaj despre el. Era tanar, sanatos, plin de viața și de speranțe. Aseara a murit din cauza unor complicații post covid. N-aș fi scris asta aici daca nu aparea…

- Ministerul Sanatații anunța, sambata seara, ca primele doua cazuri cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania. „In aceasta dupa-amiaza, Institutul National de Sanatate Publica a primit rezultatul primelor secvențieri efectuate la Institutul National de Cercetare Medico-Militara…

- La data de 20 noiembrie 2021, in jurul orei 19,50, dispeceratul Inspectoratului de Politie Judetean Brașov a fost sesizat prin apelul unic de urgența 112, cu privire la faptul ca pe raza municipiului Sacele, județul Brașov are loc un conflict intre mai multe persoane. La fața locului au fost dirijate,…