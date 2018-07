Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Oprea a reacționat pe pagina sa de Facebook, dupa apariția în presa a stenogramelor din Dosarul Gigina, cazul în care Bogdan Gigina a murit într-un accident de motocicleta în timp ce deschidea

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea reactioneaza la stenogramele aparute in presa, in care sunt redate comenzile primite de politistul Bogdan Gigina, cel care a murit intr-un accident de motocicleta in timp ce deschide coloana oficiala a ministrului. Oprea sustine ca stenogramele nu sunt din ziua accidentului…

- Dezvaluiri explozive despre ziua in care politistul Bogdan Gigina a murit intr-un accident de motocicleta. Politistul a primit mai multe ordine care ii puneau viata in pericol, de la superiorii sai, in timp ce deschide coloana oficiala a vicepremierului de atunci Gabriel Oprea, informeaza Antena…

- Gabriel Oprea a afirmat, miercuri, dupa trimiterea sa in judecata pentru ucidere din culpa in cazul decesului politistului Bogdan Gigina, ca are incredere ca ''justitia va fi dreapta si va restabili adevarul de necontestat'', si anume ca este nevinovat.

- Procurorii DNA l au trimis astazi in judecata pe fostul ministru si vicepremier Gabriel Oprea in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina. Gabriel Oprea, care este acuzat de ucidere din culpa, a reactionat pe pagina sa de Facebook imediat dupa publicarea oficiala a comunicatului. "Dupa mai bine de…

- Gabriel Oprea, fost ministru de Interne, a publicat pe Facebook un mesaj în care susține ca se considera nevinovat. Reacția sa vine în contextul în care miercuri dosarul morții polițistului Bogdan Gigina a fost trimis în judecata.

