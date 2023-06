Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza in SUA! Fostul vicepresedinte republican Mike Pence se pregateste sa intre in cursa prezidentiala (surse)Fostul vicepresedinte republican Mike Pence se pregateste sa intre pe 7 iunie in cursa alegerilor prezidentiale din 2024, candidand astfel impotriva fostului sau sef, au indicat miercuri…

- Guvernul și sindicatele n-au picat la pace nici duminica, astfel ca greva continua. Guvernul a pregatit ordonanta de urgenta care va asigura majorarea veniturilor personalului din sistemul educational, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru.…

- Ministerul Familiei (MF) a dezmintit o stire falsa care ar circula pe retele de socializare. MF a explicat ca nu solicita date despre sanatatea copiilor si a familiei si nici nu a distribuit in scoli „Chestionarul familiei”, care nu apartine institutiei. Reactie vine in conditiile in care pe retelele…

- Liderul AUR, George Simion, transmite marți ca masura diminuarii salariului cu 50% timp de o jumatate de an pentru o serie de parlamentari AUR reprezinta o decizie dictatoriala.„Corect ar fi sa fie taiate prima oara salariile tuturor deputaților care, cu o zi inainte, votasera legi importante, pe…

- Brigitte Pastrama a rabufnit pe Instagram dupa ce a fost criticata. Unii dintre urmaritorii ei i-au transmis ca fiica ei nu pare fericita ca intreaga familie s-a mutat pentru ea in Dubai, unde a fost acceptata la doua școli de prestigiu. In urma cu aproximativ un an de zile, Brigitte Pastrama a luat…

- Fostul consul al Romaniei la New York, avocatul Catalin Dancu, despre care STIRIPRSURSE a aflat ca ar face parte și din Consiliul de Administrație al companiei de stat Tarom, sugereaza intr-o postarea de pe pagina sa de socializare ca ar trebui „sa se doreasca„ ca Romania sa deține propria aeronava…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, la Chisinau, despre reforma pensiilor speciale, ca pensiile militare nu sunt pensii speciale, sunt ocupationale, asa este in toate tarile UE si NATO si ca din pacate, a fost o greseala in momentul in care s-a considerat ca pensiile militare fac parte din categoria…