- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat ca deficitul bugetar al țarii ar putea crește in acest an pana la 5,7% din PIB, ca urmare a implementarii unor noi masuri fiscale și bugetare. Guvernul și-a asumat raspunderea in Parlament pentru aceste masuri.

- ”Ordonanța Austeritații” merge la promulgare. CCR a respins sesizarea pe proiectul de lege privind masurile fiscale. LISTA TAXELOR Curtea Constitutionala a Romaniei a respins miercuri, 18 octombrie, sesizarea USR pe proiectul de lege privind masurile fiscal-bugetare pe care Guvernul condus de Marcel…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți, in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, unde iși angajeaza raspunderea pentru pachetul fiscal, ca prin acest act normativ toata lumea` va plati in funcție de cat caștiga”.„Astazi, se termina cu șmecheria! Astazi, Guvernul pe care il conduc…

- Tensiuni in coaliția de guvernare, accentuate de planul de austeritate anunțat de Guvernul condus de Marcel Ciolacu. Mai mulți lideri PNL cer ieșirea liberalilor de la guvernare, nemulțumiți de pachetul fiscal anunțat de premierul Marcel Ciolacu. Unul dintre aceștia este fostul premier liberal Florin…

- Fostul premier Florin Citu (PNL) afirma luni, intr-o postare pe Facebook, ca Guvernul condus de Marcel Ciolacu a aprobat acordare de subventii de la buget in valoare de aproape 4 miliarde lei „care merg direct la firmele de partid si mai departe ii finanteaza campania electorala”.„Marcel 'vorbe,…