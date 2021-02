Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, continua dezvaluirile bomba la adresa Biancai Dragușanu, la ”Xtra Night Show” de la Antena Stars. Dupa ce a acuzat-o pe Bianca Dragușanu ca doar s-a folosit de ea pentru a se razbuna pe Alex Bodi, acum blondina face noi declarații bomba. Iulia Salagean o…

- Bianca Dragușanu a fost chemata azi la DIICOT. Nimeni nu s-ar fi așteptat la o asemenea reacție din partea fostului soț la auzul veștii. Ce a spus Alex Bodi? Alex Bodi, reacție halucinanta dupa apariția Biancai Dragușanu la DIICOT Alex Bodi a vorbit despre faptul ca fosta soție a fost chemata ca martor…

- Dosarul in care Bodi este anchetat s-a lasat și cu arestari, nașul lui Alex Bodi, Adrian Tamplaru fiind condamnat definitiv la 2 ani și 3 luni inchisoare. In același dosar a fost audiata ca martor și Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, cu care acesta are o fetița. In urma cu cateva luni, fostul…

- Bianca Dragușanu a fost chemata la DIICOT Craiova in calitate de martor. Vedeta se va prezenta astazi la ora 13:00 pentru audieri, cel mai probabil in dosarul in care este cercetat Alex Bodi. Spynews.ro, cel mai tare site de știri din Romania va aduce informații exclusive!

- Alex Bodi i-a dat replica Biancai Dragușanu, dupa ce aceasta a facut publice zilele trecute fotografii in care aparea tumefiata. Blondina il facea vinovat pe fostul ei soț. Acum, afaceristul vine cu varianta sa de adevar. Ce spune acesta? Alex Bodi, reacție la acuzele Biancai Zilele trecute, Bianca…

- In urma cu puțin timp, Bianca Dragușanu a marturisit agresiunile fizice la care a supus-o Alex Bodi in timpul relației lor, fiica divei fiind martora teorii prin care trecea mama ei. Deși vedeta incerca sa se ascunda, micuța Sofia a vazut tot.

- Vești proaste pentru fostul soț al Biancai Dragușanu. Alex Bodi ar putea ajunge din nou la inchisoare, de data aceasta chiar la inceput de 2021. Se pare ca procurorii DIICOT nu il doresc pe suspect in arest la domiciliu. Alex Bodi, din nou la inchisoare? Conform cancan.ro, fostul soț al Biancai Dragușanu…

- In timp ce Alex Bodi s-a intors acasa, Bianca Dragușanu este rasfațata cu cele mai luxoase cadouri. Vedeta a fost surprinsa cu brațele pline de buchete de flori, primite la ceas de seara și nu s-a sfiit sa se mandreasca pe rețelele de socializare.