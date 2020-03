Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu s-a declarat dezamagit ca povestea de dragoste a celor doi soți a ajuns la final. Totodata, designerul a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Alex Bodi, despre care a susținut ca "e un baiat extraordinar". Alex Bodi, primele declaratii dupa divortul de Bianca Dragusanu.…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au divorțat in aceasta dimineața la notar, insa așa cum era de așteptat, evenimentul nu a fost lipsit de incidente. Bianca Dragușanu a venit la notar insoțita de doi bodyguarzi, iar acest aspect l-a infuriat foarte tare pe Alex Bodi care, se pare, ar fi incercat sa o convinga…

- La 7 luni de cand au semnat actele de casatorie in fața Ofițerului de Stare Civila, Bianca Dragușanu și Alex Bodi au semnat actele de divorț. Deși s-a vrut a fi un divorț amiabil, de comun acord, se pare ca barbatul a devenit recalcitrant in momentul in care a vazut ca Bianca nu vrea sa se razgandeasca.…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au divorțat astazi la notar, iar vedeta a facut primele declarații dupa ce a semnat actele. Evenimentul nu a fost lipsit de incidente. Cei doi s-au certat, iar la un moment dat, vedeta i-a aruncat telefonul pe geam, fostului ei soț. Bianca și Alex Bodi au facut primele…

- Probleme dupa divort! Bianca Dragusanu si Alex Bodi au semnat marti, 10 martie, actele de divort, la un cabinet notarial. Nu s-a desfasurat totul in liniste, ci au avut loc scene de-a dreptul spectaculoase. Telefonul lui Alex Bodi "a sarit pe geam", iar cel al blondinei a sfarsit... spart.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ajuns in urma cu puțin timp la notar, pentru a divorța, insa, lucrurile au luat o intorsatura neobișnuita și asta pentru ca vedeta a refuzat sa semneze actele. Bianca Dragușanu a ajuns prima la notar și nu a venit singura, ci insoțita de doi bodyguarzi. La scurt timp…

- Marti, 10 martie, Bianca Dragusanu si Alex Bodi au dat nas in nas la notar! Teoretic, pentru a semna actele divort! Practic, in fata paparazzilor Spynews.ro, s-au derulat scene socante! Mai mult, Spynews.ro a aflat, pe surse, ce s-a intamplat si in cabinet!

- S-au certat din nimic, au ajuns in prag de divort, dar s-au impacat ca prin minune si au petrecut Craciunul si Revelionul impreuna. Oana Roman si Marius Elisei, dar si Bianca Dragusanu si Alex Bodi au trait clipe minunate in familie la munte, unii in Carpati, ceilalti in Alpii Francezi, noteaza click.ro.…