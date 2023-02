Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a susținut miercuri o declarație de presa, fiind o reacție intarziata la dezvaluirile de luni facute de președintele Moldovei, Maia Sandu, care acuzase Rusia de complot pentru a destabiliza țara. Redam, integral declarația șefului statului: ”Romania a fost și continua sa…

- Ministrul Afacerilor Externe al Serbiei, Ivica Dacic, neaga declarațiile presedintelui Maia Sandu despre o posibila participare a cetațenilor sarbi la planul Rusiei de a destabiliza situația in Republica Moldova.

- Intr-un raspuns publicat luni, Rusia respinge acuzatiile lansate de presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, conform carora a existat un plan de a destabiliza tara. Rusia considera afirmațiile Maiei Sandu complet nefondate si afirma ca, spre deosebire de tarile occidentale si Ucraina, nu se amesteca…

- Rusia a venit cu prima sa reacție, dupa ce șefa statului Maia Sandu a oferit detalii legate de planul Federației Ruse de a destabiliza situația in țara noastra, rasturnarea actualei puteri și inlocuirea acesteia cu una fidela Kremlinului. Ministerul rus de Externe a catalogat aceste afirmații ca fiind…