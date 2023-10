Stiri pe aceeasi tema

- Prioritatea mea, in calitate de primar care și-a asumat scaderea in preferințele electoratului, odata cu deranjul creat de uriașul proiect de mobilitate urbana, este sa duc la bun sfarșit ce-am inceput, fiindca asta conteaza, nu politica. Totuși, pentru ca foarte mulți cunoscuți m-au intrebat, in ultima…

- Primarul USR din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, fotografie cu Marcel Ciolacu. Explicații privind speculațiile ca ar candida de la PSD Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a postat o fotografie alaturi de premierul Marcel Ciolacu, alimentand și mai mult zvonurile privind trecerea sa la PSD. Acesta…

- FOTO| Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, vizita la premierul Marcel Ciolacu! „Ii mulțumesc pentru deschiderea avuta și pentru ajutorul promis” Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, vizita la premierul Marcel Ciolacu! „Ii mulțumesc pentru deschiderea avuta și pentru ajutorul promis” Primarul municipiului…

- Accidentele rutiere tot mai dese de pe strada Calea Moților ma ingrijoreaza, iar pentru a gasi o rezolvare am avut, saptamana aceasta, o discuție constructiva cu domnul Dorin Davidaș, șeful Serviciului Rutier din cadrul IPJ Alba. Am hotarat, impreuna cu dumnealui, ca la inceputul saptamanii viitoare…

- Soluția primarului Pleșa pentru zecile de accidente de pe Calea Moților: Un nou sens giratoriu! Soluția primarului Pleșa pentru zecile de accidente de pe Calea Moților: Un nou sens giratoriu! Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a luat atitudine in fața tot mai frecventelor accidente rutiere…

- Primarul USR din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, curtat de PSD pentru o candidatura in 2024. Ce spune acesta Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa (USR), este curtat intens de PSD, potrivit surselor Alba24. Acesta ar fi avut discuții cu europarlamentarul Victor Negrescu și cu premierul Marcel Ciolacu. …

- Dupa Sinagoga și Biserica Romano-Catolica „Sfantul Anton”, a venit și randul Bisericii Evanghelice din centrul orașului, construita in anul 1826, sa beneficieze de iluminat arhitectural care ii pune frumusețea in valoare. Din pacate, in perioada comunista buldozerele ne-au lasat cu mai puțin de 40%…

- VIDEO| 7-8 octombrie 2023 – „Targul Toamnei” ediția I, la Alba Iulia. Anunțul in premiera al primarului Pleșa VIDEO| 7-8 octombrie 2023 – „Targul Toamnei” ediția I, la Alba Iulia. Anunțul in premiera al primarului Pleșa Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat in premiera faptul ca…