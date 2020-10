Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Sibiu, Mircea Cretu, s-a aratat deranjat de apelul facut de medicul Voichitia Halmaghi de la Unitatea de Primiri Urgente a SCJU, unde sunt tratati pacienti COVID-19 pentru ca nu mai sunt locuri la ATI, aceasta cerand mai multe paturi pentru bolnavii infectati. Medicul a facut declarațiile…

- Sunt caz suspect? Am simptomele unei boli respiratorii (raceala) sau alte semne despre care am auzit ca pot fi caracteristice pentru COVID-19: tuse, febra, dificultate in respirație, diaree, pierderea gustului sau a mirosului! Ramaneți acasa si contactați medicul de familie! Medicul de familie face…

- Diagnosticat cu COVID – 19, președintele SUA, Donald Trump, a fost transportat cu elicopterul la Centrul Militar Medical Walter Reed, “pentru a completa setul de analize”, dupa cum au anunțat oficialii de la Casa Alba. Presedintele american Donald Trump este tratat cu remdesivir si “se odihneste confortabil”…

- O turista din Bucuresti, accidentata la picior, in muntii Fagaras, a fost transportata vineri cu un elicopter SMURD la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean din Sibiu. Potrivit primelor informații oferite de seful Salvamont, Adrian David, o turista din Bucuresti care a suferit o fractura…