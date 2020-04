Reacție haioasă a unui urs Un urs a avut o reacție haioasa. Ursul s-a speriat de o camera de monitorizare a faunei amplasata de specialiștii The post Reacție haioasa a unui urs appeared first on Stiri din judetul Hunedoara . Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol: replicahd.ro

