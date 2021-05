Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a lansat o ancheta internaționala independenta cu privire la atingerile drepturilor omului in timpul ultimelor violențe dintre Israel și facțiunile armate palestiniene din Gaza. Instituția ONU a lansat, joi, 27 mai, o ancheta internaționala asupra abuzurilor drepturilor…

- Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU organizeaza joi,27 mai, o reuniune speciala pentru a discuta despre crearea unei comisii internaționale de ancheta privind abuzurile drepturilor omului in teritoriile palestiniene ocupate și in Israel. Reuniunea are loc la cererea Pakistanului, in calitate de…

- Tarile musulmane cer Natiunilor Unite sa investigheze posibile crime comise in timpul conflictului de 11 zile dintre Israel si gruparea militara palestiniana Hamas si sa stabileasca cine le-a comandat, transmite Reuters potrivit news.ro. Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU va organiza…

- Militantii islamisti au lansat, joi seara, trei rachete din sudul Libanului spre nordul Israelului, afirma surse militare citate de cotidianul Times of Israel. Nu este clar cine a lansat rachetele din sudul Libanului, unde este activa organizatia islamista siita Hezbollah. Rachetele au cazut…

- Aeroportul Ramon din sudul Israelului nu a fost vizat de un tir de racheta palestinian si functioneaza ca de obicei, a declarat un oficial israelian, dupa ce gruparea islamista palestiniana Hamas a anuntat ca a lansat o racheta spre aeroport, relateaza joi Reuters. Israelul a redirectionat…

- Potrivit Kremlinului, Putin si Erdogan „si-au exprimat ingrijorarea profunda fata de luptele care continua si fata de cresterea numarului de morti si de raniti”.Presedintia rusa a precizat astfel ca cei doi lideri au facut apel „la partile implicate sa detensioneze situatia”, in contextul in care Putin…

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel, miercuri, la detensionarea conflictului dintre miscarea islamista Hamas si Israel, in cadrul unui conversatii telefonice cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan care, mult mai ofensiv, a cerut ca statul evreu sa primeasca „o lectie”, relateaza AFP.

- Israelul nu va „coopera” cu Curtea Penala Internaționala (CPI) într-o ancheta asupra presupuselor crime de razboi din teritoriile palestiniene, a declarat joi biroul primului ministru Benjamin Netanyahu, potrivit AFP.„Israelul a decis sa nu coopereze cu CPI” considerând…