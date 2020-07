Stiri pe aceeasi tema

- Executivul are in discutie, ca variante de lucru, majorarea cu 15% a alocatiilor pentru copii si a punctului de pensie, de la 1 septembrie 2020, au declarat surse guvernamentale, pentru News.ro....

- Guvernul italian ia in considerare adoptarea unor masuri fiscale pentru a sprijini investitiile in sectorul auto si in turism, unele din industriile cele mai afectate de pandemia de coronavirus. Premierul Giuseppe Conte a spus ca Executivul trebuie sa "redefineasca" stimulentele fiscale in favoarea…

- Guvernul de la Kiev a prelungit miercuri pana pe 31 iulie izolarea (”carantina adaptiva”) impusa pentru a frana raspandirea noului coronavirus, ca urmare a cresterii alarmante a noilor imbolnaviri dupa primele relaxari ale restrictiilor, a anuntat premierul Denis Smigal, transmite agentia EFE. ”Avand…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, face un bilanț al guvernarii PNL și arata ca totul este o ”brambureala teribila”. Tariceanu considera ca Executivul nu gestioneaza criza medical-sanitara, iar deciziile care s-ar impune a fi luate rapid, de obicei sunt amanate pana in ultima zi.Citește…

- „Am primit confirmarea acestor lucruri chiar zilele trecute in raspunsul primit de la Ministerul de Externe la intrebarea pe care le-am adresat-o si in care ceream detalii cu privire la informatiile pe care Ministerul le-a furnizat autoritatilor statului roman cu privire la coronavirus. Astfel,…

- Guvernul a aprobat o serie de masuri active destinate angajatilor si angajatorilor in vederea sustinerii acestora pentru reluarea raporturilor de munca, continuand, totodata, acordarea indemnizatiei de somaj tehnic, in domeniile de activitate unde exista restrictii, scrie Agerpres. Astfel, incepand…

- Guvernul de la Paris va insista asupra pastrarii fabricilor Renault in Franta si vrea ca tara sa ramana centrul global al grupului pentru inginerie, cercetare, inovare si dezvoltare, a afirmat miercuri premierul Edouard Philippe, in Senat, transmit DPA si Reuters potrivit Agerpres. Executivul este…

- "Am vazut ca premierul Orban pune mare preț pe presa. Mai puțin pe intrebarile incomode ale ziariștilor, care il deranjeaza tot mai des. Avem alte intrebari pentru domnia sa, adunate de la romani. Mai ales ca și azi, in Parlament, face la fel - nu raspunde la nimic. Știm ca va deranjam, domnule Orban…