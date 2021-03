Stiri pe aceeasi tema

- Din cele 200.000 persoane inscrise la vaccinarea cu vaccinul de la AstraZeneca, 9000 s-au retras pana in jurul orei 11:00, ceea ce reprezinta un procent de 4.5-. "Vaccinarea este un act benevol si au existat situatii in care oamenii inscrisi initial la programare si-au mai schimbat/ amanat optiunea…

- Oficilaii bulgari au decis sa suspende imunizarea populatiei impotriva COVID-19 cu vaccinul de la AstraZeneca. Anunțul vine la o zi dupa ce Italia, Danemarca, Islanda si Norvegia au luat aceeași decizie pe fondul unor cazuri grave de formare a unor cheaguri de sange, relateaza AFP. Premierul bulgar…

- Suspendarea vaccinarii cu AstraZeneca in noua state a produs ingrijorare in Romania. In ultimele ore mai mulți romani și-au facut publice adeverințele de vaccinare pentru a demonstra ca au fost folosite doze din lotul ABV2856 Astra Zeneca interzis astazi in Italia dupa moartea a doua persoane. Acesta…

- Austria a oprit, preventiv, imunizarea cu un lot de vaccinuri AstraZeneca dupa decesul unei femei și imbolnavirea alteia. „Oficiul Federal pentru Siguranța in Sanatate (BASG) a primit doua rapoarte in legatura cu vaccinarile facute cu aceeași tranșa de vaccin AstraZeneca in districtul Zwettl”, au declarat,…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat vineri ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 19.125 de persoane și au fost raportate 115 reacții adverse. Conform CNCAV, in ultimele 24 de ore au fost intregistrate 115 reacții adverse, 4 de…

- Femeia de 46 de ani care a intrat in șoc anafilactic la cateva minute dupa ce a fost vaccinata anti-Covid cu serul de la AstraZeneca se simte bine. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, care astazi a susținut o ampla conferința de presa, a vorbit și despre cazul femeii de la Olt,…

- 100.000 de persoane s-au programat pana acum pentru imunizarea cu vaccinul impotriva COVID-19 produs de AstraZeneca. Ora la care s-a atins numarul de 100.000 a fost 10.27. Programarile pentru centrele in care este folosit acest vaccin au inceput ieri la ora 12.30. La ora 10.30, in platforma dezvoltata…

- De la ora 12.30, cand a fost deschisa platforma de programari pentru vaccinul AstraZeneca și pana la ora 20.00, 179 de persoane/minut au fost programate, arata datele furnizate de Comitetul național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19. In total, 80.328 de persoane s-au…