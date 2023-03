Reacție-FULGER a gigantului Auchan, după ce i s-a REPROȘAT ‘ați DAT AFARĂ oamenii de la case’ E un scandal uriaș in spațiul public, dupa ce gigantul francez Auchan, prezent și pe piața din Romania, a decis sa renunțe la „casierii umani”.Dupa ce li s-a reproșat ca au dat afara „oamenii de la case”, reprezentanții Auchan au reacționat. Citește AICI ce REACȚIE-FULGER a avut Auchan, in SCANDALUL MOMENTULUI... Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un mare lanț de hipermarketuri din Romania a anunțat ca vor fi desființate casele de marcat, iar clienții iși vor scana singuri produsele achiziționate, dupa care vor efectua și plata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Apar primele imagini video dupa seismul de 5,2 grade care a avut loc in Romania! Imaginile ai fost filmate in Romania, la Hațeg, in Hunedoara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, sambata, in cadrul vizitei oficiale efectuate in Egipt, ca Romania valorifica oportunitatile excelente oferite de cooperarea economica si politica cu Egiptul si le concretizeaza in proiecte de dezvoltare menite sa aduca prosperitate tarilor noastre. Fii…

- Comisia Europeana a avizat favorabil solicitarea Romaniei privind adoptarea in procedura de urgenta a suspendarii temporare a distributiei in afara tarii a anumitor medicamente din categoria antibiotice si antitermice cu administrare orala, a informat, joi, Ministerul Sanatatii intr-un comunicat…

- Europarlamentarul Eugen Tomac susține ca oamenii care o critica pe Maia Sandu fac jocul lui Vladimir Putin in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Companiile care genereaza cel puțin 75 % din cifra lor de afaceri din activitați economice in domeniul extracției, mineritului, rafinarii țițeiului sau fabricarii produselor de cocserie sunt cele care platesc taxa de solidaritate, anunța, joi, Ministerul de Finanțe. Fii la curent cu cele mai…

- Bulgaria vine cu o prima reacție dupa ce i-a fost respinsa intrarea in Schengen. Statul respins la pachet cu Romania avertizeaza UE ca nu poate securiza granițele Uniunii Europene daca nu e primita in Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea, ministru al Familiei, a comentat joi blocarea aderarii Romaniei la spațiul Schengen prin votul contra al Austriei acordat in ședința Consiliului JAI. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…