Premierul le-a spus jurnaliștilor care i-au cerut sa faca declarații despre PNRR, dupa prezentarea Panului la Parlament, ca „nu v-ați civilizat in 30 de ani de zile”. Florin Cițu, iritat de insistența jurnalișilor de a raspunde la intrebari De cand a fost pus in fruntea Guvernului, Florin Cițu și-a schimbat atitudinea fața de jurnaliști, adoptand un comportament agresiv și arogant. Daca pana a deveni premier și, in special, cand PNL era in Opoziție, Cițu vorbea normal cu reprezentanții presei, raspundea la intrebari și dadea explicații, acest lucru nu mai este valabil in prezent. Florin Cițu este…