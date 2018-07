Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal a Angliei a reușit sa se califice, dupa penalty-uri, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale din Rusia, dupa ce a trecut de naționala Columbiei. Scorul dupa 120 de minute a fost...

- COLUMBIA - ANGLIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: Columbia și Anglia joaca marți de la ora 21:00, in optimile Campionatului Mondial. Partida este in direct pe TVR 1 și liveTEXT pe RomaniaTV.net. COLUMBIA - ANGLIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: COLUMBIA - ANGLIA LIVE VIDEO…

- Columbia și Anglia joaca marți de la ora 21:00, in optimile Campionatului Mondial. Partida este in direct pe TVR 1 și liveTEXT pe GSP.RO. Capitanul Angliei, Harry Kane, a invins un reporter de la Daily Mirror la provocarea cu jurnaliștii. Spera sa continue șirul golurilor și contra Columbiei. A fost…

- Gary Lineker (57 de ani), una dintre legendele fotbalului britanic, nu s-a aratat prea impresionat de infrangerea deliberata a Angliei cu Belgia, 0-1, eșec in urma caruia selecționata Albionului a evitat o posibila intalnire cu Brazilia in sferturi. "Daca eram jucator, mi-aș fi dorit sa caștig meciul.…

- Echipa Senegalului, invinsa in ultimul meci al grupei H de Columbia (0-1), a ratat calificarea in optimile Cupei Mondiale de fotbal din Rusia din cauza criteriului fair play, al cartonaselor galbene primite, dar selectionerul Aliou Cisse a acceptat impacat regula impusa de FIFA. Columbia…

- Belgia a caștigat duelul cu Anglia din ultima etapa a grupelor Campionatului Mondial din Rusia, scor 1-0, și a terminat pe primul loc in grupa. Ambele formații s-au calificat in „optimi”. Reprezentativa Belgiei a invins, joi seara, la Kaliningrad, cu scorul de 1-0, selectionata Angliei, in ultima etapa…

- Ana Bogdan a ratat calificarea in finala turneului de la Bogota (Columbia). Jucatoara noastra a fost invinsa in penultimul act de slovaca Anna Karolina Schmiedlova, scor 3-6, 2-6, dupa o ora și 28 de minute de joc. Pentru calificarea in semifinale, Ana Bogdan și-a asigurat 110 puncte WTA și un cec in…