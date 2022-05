Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 95. Forțele invadatoare par a fi aproape de a cuceri intreaga regiune Lugansk din Donbas, unul dintre cele mai modeste obiective de razboi pe care Kremlinul și le-a stabilit dupa ce a renunțat la asaltul asupra Kievului in fața rez

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a calificat, la postul de televiziune TF1, drept „nefondate” si „scandaloase” criticile premierului Poloniei, Mateusz Morawiecki, cu privire la convorbirile sale telefonice cu Vladimir Putin legate de razboiul din Ucraina.„Aceste remarci sunt atat nefondate, cat…

- "Nu pot tolera nicio indecizie dupa tot ce ni s-a intamplat", a declarat Zelenski in discursul sau rostit in format de videoconferinta in fata parlamentarilor irlandezi, relateaza EFE, prelaut de Agerpres."In timp ce lumea intreaga este la curent cu crimele comise impotriva poporului nostru, trebuie…

- Joe Biden a ajuns miercuri la Bruxelles pentru a participa la trei reuniuni de urgența cu liderii Consiliului European al UE, NATO și G7 privind razboiul din Ucraina. Președintele american a venit cu planuri pentru sancțiuni suplimentare și intarirea celor existente. De asemenea, liderul de la Casa…

- Presedintele american Joe Biden are luni dupa-amiaza, la ora 15:30 GMT (17:30 ora Romaniei), o reuniune prin legatura video cu premierul britanic Boris Johnson, cu presedintele francez Emmanuel Macron si cu cancelarul german Olaf Scholz, dedicata „ultimelor evolutii legate de Rusia si Ucraina’”, scrie…

- Cancelarul german Olaf Scholz a vorbit la telefon cu președintele rus Vladimir Putin și l-a indemnat sa opreasca imediat toate acțiunile militare, a declarat un purtator de cuvant al guvernului german, relateaza BBC . Scholz i-a cerut lui Putin sa permita accesul pentru ajutor umanitar in zonele in…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat din nou joi telefonic cu omologul sau rus Vladimir Putin si l-a sunat apoi pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat Palatul Elysee, informeaza AFP. Convorbirea cu presedintele rus, care a durat o ora si 30 de minute, potrivit presedintiei…

