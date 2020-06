Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a criticat, vineri, boicotarea conferintei de presa a lui Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei. "Niste nesimtiti care isi bat joc de Bucuresti de patru ani de zile au ajuns sa considere Bucurestiul mosia lor. Trotuarul, drumul, parcurile, gradinile reprezinta…

- Consilierul General al Municipiului București (CGMB), din partea ALDE, Ion Valentin Voicu, susține ca locurile de joaca din Sectorul 5 sunt lasate in paragina și investițiile sunt ZERO.Citește și: Ludovic Orban recunoaste planul pentru Capitala: Se negociaza o mare alianta cu USR-PLUS si PMP…

- Scandalul deseurilor din Bucuresti pare a fi o poveste fara de sfarsit. In spațiul public se vorbește de mult de imensele increngaturi de interese din domeniu. Un nou episod din acest scandal al deseurilor din Capitala e pe punctul sa inceapa.Se vorbește in domeniul online și nu numai despre…

- Dupa ce saptamana trecuta premierul Ludovic Orban a spus ca Guvernul are in vedere o reglementare care sa prevada intrarea alternativa in somaj tehnic a angajatilor de la stat, ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, luni seara, ca nu exista un astfel de proiect.

- Astazi, incepem cea mai ampla operațiune de dezinfecție realizata vreodata in Sectorul 5. Peste 100 de utilaje și peste 500 de lucratori vor acționa simultan pentru dezinfecția tuturor scarilor de bloc, tuturor aleilor pietonale și gradinilor dintre blocuri, tuturor strazilor și trotuarelor din sector,…

