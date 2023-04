Stiri pe aceeasi tema

- Postul Romania Tv reacționeaza dupa ce zeci de redacții, jurnaliști, asociații medicale, organizații nonguvernamentale și personalitați din Romania au semnat un apel contra discursului practicat de postul tv in cazul jurnalistei Iulia Marin. „Reclamația la CNA și petiția semnata de catre cadrele Sorosiste…

- Cei „zece ani pe care i-a petrecut in presa i-au fost de ajuns” Iuliei Marin pentru „a deveni unul dintre cei mai buni ziariști din Romania”, scrie redactorul-șef Recorder, Mihai Voinea, despre jurnalista care s-a stins la 32 de ani, adaugand ca cei care o ataca sunt „autointitulați jurnaliști doar…

- Derapajele de la Romania TV, din emisiunile difuzate in serile de 19 și 20 aprilie, in care moderatorul și invitații au discutat despre moartea jurnalistei Iulia Marin, fac obiectul mai multor sesizari ce vor fi discutate de CNA in ședința de marți, 25 aprilie, a anunțat vineri instituția care reglementeaza…

- Instituția s-a autosesizat și va analiza din punctul de vedere al legii de nediscriminare responsabilitatea persoanelor care au comentat in mai multe emisiuni la Romania TV moartea jurnalistei Iulia Marin. Informația a fost facuta publica de președintele CNDC, Csaba Asztalos, in direct la ROCK FM, vineri…

- Romania TV a inregistrat, joi seara, un nou derapaj grav, joi seara, atunci cand a relatat din nou despre moartea jurnalistei Iulia Marin, spunand despre trustul de presa Ringier din care face parte ziarul Libertatea, unde aceasta lucra, ca face o ”incercare de escamotare (sa ascunda, n.red.) a macar…

- Religia este noua materie care ar putea fi introdusa in programa pentru Bacalaureat. Elevii vor putea opta la aeasta materie ca o posibila opțiune privind examenele susținute de aceștia pentru finalizarea celor 12 clase. Solicitarea a fost semnata de Patriarhul Daniel.

- Victor Ciutacu a reacționat, pe Facebook, in stilu-i caracteristic, la scandalul de la inmormantarea lui Mihai Șora. Slujba de inmormantare a filosofului Mihai Șora a fost marcata de un moment tensionat. Tom Șora, fiul filosofului, a luat cuvantul și a vorbit, timp de trei minute, despre relația…

- Scopul BNG Tracking a fost inca de la inceput sa aduca un plus valoare in sectorul logistic, in ceea ce privesc soluțiile software, care au rolul de a reduce costurile operaționale si eficientizarea proceselor de business din cadrul companiilor.