- Angajații Asociației LOGS au fost amenințați cu moartea, harțuiți și atacați cu pietre de noii vecini de pe bulevardul C. D. Loga din Timișoara. Asociația a inchiriat o casa pe bulevardul Loga, Nr. 54, iar joi, 2 iunie, a mutat mobila și echipamentul pentru a deschide un centru comunitar destinat tinerilor,…

- Charlie Ottley, realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia și Flavors of Romania, aflat in Timișoara pentru a filma un clip de promovare al județului Timiș, a fost talharit in Parcul Civic. Jurnalistului britanic i s-au furat echipamente esențiale, printre care o drona și mai multe accesorii…

- Femeia de 32 de ani urma sa se recasatoreasca peste cateva saptamani cu tatal celor doi copii. Apar noi informații in cazul femeii care s-a aruncat de pe un bloc de 10 etaje din Timișoara impreuna cu cei doi copii ai ei, de 3 si 6 ani. Potrivit publicației locale Opinia Timișoarei , Iulia B. avea 32…

- Marti, in jurul orei 10, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe bulevardul Dambovița din Timișoara, au fost gasite 3 persoane in stare de inconștiența. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca o femeie de 33 de ani s-ar fi aruncat de pe un bloc cu 10 etaje…

- Un tanar de 22 de ani, din Timisoara, este cercetat de politistii Sectiei 2, dupa ce politistii locali, aflati in patrulare, in noaptea de marti spre miercuri, in zona Stadionului "Dan Paltinisanu", au observat un grup de tineri care se distrau, iar unul dintre ei tragea cu o pusca in tinte de peturi…