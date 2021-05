Stiri pe aceeasi tema

- O reactie adversa post imunizare a fost raportata in ultimele 24 de ore la Centrul de Vaccinare P al Spitalului Militar ”Aristide Serfioti’ din municipiul Galati, informeaza, marti, Directia de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, este vorba despre o femeie de 28 ani care a facut o stare de lipotimie…

- Mihai Chirica, primarul municipiului Iasi, este urmarit penal de DIICOT in dosarul in care luni au avut loc perchezitii inclusiv la primarie, potrivit unor surse judiciare citate de Antena 3. Chirica a fost audiat luni timp de mai multe ore la DIICOT in dosarul vizand concesiunea unui teren in Sararie,…

- O reactie adversa post imunizare a fost raportata in ultimele 24 de ore la Centrul de Vaccinare anti-COVID Cantina 2 din municipiul Galati, informeaza, joi, Directia de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, este vorba despre o persoana care a facut o stare de lipotimie pe fondul unui atac de panica.…

- Vicepremierul Dan Barna a facut declarații la ora 15.00. Ieșirea publica a lui Barna vine dupa demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații și dupa ședința de urgența a USR-PLUS in urma acestei mutari a premierului Florin Cițu. Cele mai importante declarații facute de vicepremierul Dan Barna:…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat marți, intr-o declarație de presa cu privire la protestele fața de restricțiile din pandemie, ca sunt „intolerabile” manifestarile violente, extremismul și xenofobia „ascunse grosolan in spatele unor revolte indreptate impotriva unor masuri menite sa protejeze viața…

- Pompierii SMURD au intervenit pe aleea Liliacului, din NavodariCadrele medicale si pompierii SMURD au fost solicitati in dimineata zilei de vineri, 5 martie 2021, in urma unui apel la 112, caci o persoana nu raspundea la usa.In locuinta de pe aleea Liliacului din Navodari s ar fi aflat o persoana in…

- "Din informatiile pe care le detinem la acest moment, persoana respectiva s-a prezentat pentru primirea celei de a doua doze de vaccin. Persoana este cunoscuta cu multiple afectiuni cronice, facea si dializa. Starea de sanatate s-a alterat, ulterior, in timpul sedintei de dializa. La acest moment se…