Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul e chipei FCSB, Nicolae Dica, prefațat prima mansa a turului 3 preliminar al Europa Conference League cu FC DAC 1904 Dunajska Streda, in Slovacia. „Ne asteapta o partida foarte dificila. Intalnim o echipa intr-o forma foarte buna, o echipa ofensiva, cu o dinamica buna, o echipa care isi doreste…

- FCSB o infrunta in deplasare pe Dunajska Streda din Slovacia in prima manșa a turului 3 preliminar Conference League. Partida este programata de la ora 21:30 și este liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Antena 1. Daca vor trece de slovaci, roș-albaștrii vor intalni in play-off caștigatoarea confruntarii…

- FCSB o infrunta in deplasare pe Dunajska Streda din Slovacia in prima manța a turului 3 preliminar Conference League. Partida este programata de la 21:30 și este LiveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Antena 1. Daca vor trece de slovaci, „roș-albaștrii” vor intalni in play-off caștigatoarea confruntarii…

- Echipele romanesti din Europa Conference League, CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova si Sepsi, și-au aflat potențialele adversare din play-off-ul competitiei daca vor reusi sa treaca de turul al treilea preliminar. Ddaca va trece de Sahtior Soligorsk, campioana din Belarus, CFR Cluj va da peste invingatoarea…

- Sediul UEFA de la Nyon a gazduit astazi tragerea la sorți a meciurilor din play-off-ul Conference League, competiție in care Romania are patru reprezentante: CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi Sf. Gheorghe. Universitatea Craiova, in cazul in care o va elimina in turul 3 preliminar pe Zorya…

- Florinel Coman a țintit de doua ori bara in meciul dintre FCSB și FC U Craiova 1948, scor 1-1. Capitanul roș-albaștrilor spera ca lucrurile se vor indrepta pentru echipa la acare evolueaza incepand chiar de la partida urmatoare. „Suntem dezamagiți. A fost o prima repriza foarte grea, in care ne-au pasat,…

- Mijlocasul Florin Tanase (27 de ani) a fost transferat la echipa Shanghai Port, din campionatul Chinei, pentru 3 milioane de euro, a anuntat, miercuri, finantatorul FCSB, Gigi Becali. Omul de afaceri a precizat ca Florin Tanase va pleca astazi in China si nu va juca, joi, cu echipa Saburtalo, in Conference…

- Antrenorul Anton Petrea a demisionat de la FCSB, a anuntat, luni, finantatorul Gigi Becali. „Toni e la echipa acum, a zis ca pleaca. Am vorbit de dimineața cu el, a zis ca e la echipa, a zis ‘nea Gigi, daca ehcipa nu joaca, inseamna ca am o problema eu, antrenorul. Nu ințeleg ce se intampla, mai bine…