Stiri pe aceeasi tema

- Alin Ignat, secretar de stat in Ministerul Muncii, originar din județul Alba, a fost prins sambata de polițiști, pe raza municipiului Blaj, la volanul unui autoturism cu placute de inmatriculare provizorii expirate. I-a fost intocmit dosar penal, informeaza Agerpres.Potrivit unor surse din Politie,…

- Sfantul Scaun a anunțat miercuri, 22 ianuarie, ca Sfantul Parinte Papa Francisc și-a dat acordul cu privire la alegerea canonica facuta de Sinodul Episcopilor Bisericii Romane Unita cu Roma, Greco-Catolica, prin care Parintele Calin Ioan Bot și Parintele Cristian Dumitru Crisan au fost aleși Episcopi.…

- Vicepreședintele PNL Alba, Alin Ignat, numit recent secretar de stat in Ministerul Muncii și Protecției Sociale, va fi inlocuit de Marius Costinaș, in funcția de consilier local. Ignat și-a dat demisia din Consiliul Local in 5 decembrie, iar pentru preluarea locului in CL este propus avocatul Marius…

- „Incepand de astazi, ma alatur echipei guvernamentale a PNL, in calitate de Secretar de Stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Le mulțumesc pentru incredere Prim-Ministrului Ludovic Orban , ministrului Muncii, Violeta Alexandru , președintelui Mircea Hava și echipei PNL Alba Iulia și PNL…