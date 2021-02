Reacţie adversă severă la vaccinul AstraZeneca. O femeie a intrat în șoc anafilactic Este vorba despre o femeie de 46 de ani din Olt care a suferit o reacție severa dupa ce s-a i s-a administrat prima doza din vaccinul Astra Zeneca. Femeia a venit fara emoții la un centru de vaccinare dupa ce in prealabil se programase. La aproximativ 10 minute dupa vaccinare femeii i s-a facut […] The post Reactie adversa severa la vaccinul AstraZeneca. O femeie a intrat in șoc anafilactic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

