Stiri pe aceeasi tema

- Tanara din Italia careia i-au fost administrate din eroare mai multe doze de vaccin anti-COVID-19 Pfizer-BioNTech a primit de fapt patru doze, nu sase cum a fost anuntat initial, au precizat marti autoritatile sanitare locale, potrivi AFP, citat de agerpres. ''In realitate este vorba despre 0,30…

- UPDATE – Tanara din Italia careia i-au fost administrate din eroare mai multe doze de vaccin anti-COVID-19 Pfizer-BioNTech a primit de fapt patru doze, nu sase cum a fost anuntat initial, au precizat marti autoritatile sanitare locale, potrivi AFP. ”In realitate este vorba despre 0,30 ml, corespunzatoare…

- Premiera in Italia in ceea ce privește vaccinarea impotriva coronavirusului. O tanara a fost vaccinata cu șase doze din serul Pfizer din greșeala. Incidentul a avut loc intr-un spital din Massa, regiunea Toscana din Italia. Studenta de 23 de ani se prezentase la spital pentru a-i fi administrata prima…

- Reactie adversa post imunizare la un centru de vaccinare din Galati. O femeie de 28 de ani a acuzat o stare de lipotimie pe fondul unui atac de panica, imediat dupa administrarea serului Pfizer. Ea si-a revenit imediat si nu a avut nevoie de ingrijiri medicale.

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.900 de vaccinuri (330 Moderna); (623 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 163 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 1.465 de vaccinuri. De asemenea,…

- O reactie adversa post imunizare a fost raportata in ultimele 24 de ore la Centrul de Vaccinare Cosmesti din judetul Galati, a informat, luni, Directia de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, este vorba despre o femeie in varsta de 48 ani care a semnalat faptul ca nu se simte bine dupa ce i-a fost…

- De la debutul campaniei de vaccinare, in Timiș, s-au administrat 167.498 de doze de vaccin anti-Covid19. In ultimele 24 de ore s-au administrat 3.385 de vaccinuri. Ultima reacție adversa a fost la o persoana care avea anxietate. Aceasta s-a vaccinat cu Pfizer, apoi și-a pierdut cunoștința pentru de…

- "Din informatiile pe care le detinem la acest moment, persoana respectiva s-a prezentat pentru primirea celei de a doua doze de vaccin. Persoana este cunoscuta cu multiple afectiuni cronice, facea si dializa. Starea de sanatate s-a alterat, ulterior, in timpul sedintei de dializa. La acest moment se…