Spionarea responsabililor europeni de catre serviciile secrete americane, ajutate de Danemarca, ar fi "extrem de grava daca se confirma", a apreciat luni secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Clement Beaune, la o zi dupa dezvaluiri in acest sens aparute in presa europeana, potrivit France Presse.



"Este extrem de grav; trebuie verificat daca partenerii nostri din UE, danezi, au comis erori sau abateri in cooperarea lor cu serviciile americane. Iar apoi, de partea americana sa vedem daca de fapt au existat interceptari, spionare a unor responsabili politici", a declarat…