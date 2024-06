Concediile incep si se termina cu nervi pentru tot mai multi romani care si-au cumparat vacanțe in strainatate. Mai multe curse aeriene intarziate ale companiei Wizz Air au creat haos pe aeroporturi. In Spania, 25 de romani, printre care si copii, sunt blocati in Valencia dupa ce zborul lor a fost anulat. Wizz Air a transmis dupa ore bune ca fenomenele meteorologice au dat peste cap zborurile, dar si capacitatea autoritatilor de control al traficului aerian. Autoritatile din Romania au precizat ca monitorizeaza toate situatiile de acest fel. Intrebat daca Guvernul poate interveni in vreun fel…