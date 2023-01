Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 306. Cel putin 70 de ofiteri rusi au fost raniti dupa un atac asupra unui post de comanda rusesc in regiunea Herson (sudul Ucrainei), potrivit fortelor armate ucrainene.

- Casa Alba considera ca presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski si-a pledat cauza „foarte convingator” in fata publicului american si a congresmenilor, atunci cand a insistat ca este nevoie de un ajutor sustinut al SUA pentru tara sa, a declarat un oficial de rang inalt al Casei Albe, citat de CNN.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski merge miercuri la Washington, unde se va intalni cu omologul sau american Joe Biden. Informația a fost confirmata de Casa Alba, care a transmis, intr-un comunicat, ca vizita liderului de la Kiev „demonstreza sprijinul puternic, bipartizan, pentru Ucraina”, transmite…

- Ofițerii Direcției Generale Teritoriale Sud a CNA și procurorii oficiului Sud al Procuraturii Anticorupție au reținut o polițista din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontiera intr-un dosar de corupere pasiva. Polițista a fost reținuta pentru 72 de ore, fiind cercetata pentru organizarea…

- Amploarea cazurilor de tortura la Herson in timpul ocupatiei ruse a acestui oras din sudul Ucrainei este "oribila", a declarat joi un inalt oficial ucrainean pentru drepturile omului, Dmytro Lubinets.

- Un oficial ucrainean le-a cerut strainilor sa doneze Ucrainei radiatoare și generatoare, in condițiile in care țara este afectata de penele de curent in urma loviturilor rusești asupra instalațiilor energetice, potrivit Sky News, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Forțele ruse se pregatesc pentru "cele mai grele batalii" in regiunea strategica sudica Herson, a declarat un oficial ucrainean de rang inalt. Kremlinul se pregatește astfel sa apere cel mai mare oraș aflat sub controlul sau de contraofensiva Ucrainei, sc