Volumul traficului de internet din Ucraina a scazut la 67% din norma, totul pe fondul bombardamentelor rusești dar și in urma penelor de curent de urgența.

- Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, a ordonat miercuri 9 noiembrie, trupelor sale sa se retraga de pe malul de vest al raului Nipru, din orașul ucrainean anexat de curand Rusiei prin referendum, Herson, a informat Reuters.

- In acelasi timp, autoritatile ruse de ocupatie din orasul ucrainean Herson au indemnat civilii sa plece imediat, invocand ceea ce au numit o situatie militara tensionata, pe masura ce fortele ucrainene avanseaza. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris pe aplicatia Telegram despre atacurile…

- Liz Truss ar putea fi iertata pentru ca a presupus ca prima sa audiența saptamanala cu Regele Carol ii va oferi un ragaz dupa o saptamana de dezastru politic și economic. Dar nu a fost așa.

- Universitatea de Vest din Timișoara a transmis, in urma cu trei zile, companiei de termoficare Colterm ca nu vrea sa-i fie furnizat agent termic dupa ce societatea a anunțat reluarea livrarilor de caldura și a probelor la cald, incepand cu 4 octombrie. ”Va comunicam ci nu dorim pornirea agentului…

- Noi imagini surprinzatoare cu președintele american, Joe Biden. Liderul de la Casa Alba a fost surprins cand incerca, dezorientat, sa coboare de pe scena, dupa ce a ținut un discurs la Adunarea Generala a ONU, scrie digi24.ro .

- Vine iarna și, avand in vedere costurile ridicate la incalzire, oamenii cauta soluții mai ieftine pentru a se incalzi in sezonul rece. Pe Tiktok circula un truc cu ajutorul carora poți avea caldura in casa cu un cost redus. Mai exact, cu o investiție totala de 50 de lei. Iata despre ce este vorba.

- Dupa saptamani de blocaj pe frontul ucrainean, situația a evoluat rapid in special unde chiar ucrainenii s-au declarat șocați de viteza cu care au reușit sa avanseze și sa elibereze mai multe localitați. Pentru localnicii din zonele ocupate, surpriza a fost una uriașa, relateaza BBC . Natalia, o femeie…