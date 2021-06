Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin, in varsta de 46 de ani și Ștefan Banica Jr. au format timp de 7 ani unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. In 2013, aceștia au divorțat. Cei doi au impreuna o fiica, pe Violeta, in varsta acum de 14 ani. Recent, prezentatoarea TV a dezvaluit cum a reacționat adolescent, atunci…

- Andreea Marin este tare mandra de fiica sa, Violeta. Fata este deja o domnișoara in toata regula și ”Zana” a marturisit ca relație dintre ea și fata sa este una de prietenie și se ințeleg nemaipomenit. A mai povestit despre Violeta ca este pregatita sa ajunga in fața reflectoarelor și moștenește talentul…

- Andreea Marin ne-a marturisit ca nu este cea mai responsabila persoana atunci cand vine vorba de sport, recunoscand ca in ultimii ani a avut și perioade cand nu a facut mișcare. „O sa fiu foarte sincera și nu trebuie sa ne laudam cu ceea ce nu ne iese. Am avut perioade cand am putut sa […]

- Andreea Marin are o fiica superba, care seamana foarte mult cu tatal sau, Ștefan Banica Jr. Violeta a devenit o domnișoara in toata regula, iar acest lucru este susținut și de ultimele imagini pe care mama ei celebra le-a postat pe internet. Iata cat de frumoasa a ajuns sa fie fiica vedetelor noastre!

- Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Banica Jr. are 14 ani și se gandește deja ce cariera ar vrea sa urmeze. Mama ei a facut primele declarații despre acest subiect. Andreea Marin a povestit pentru un post de televiziune ca a ramas uimita atunci cand fata ei i-a marturisit ca vrea sa urmeze…

- Deși vorbește foarte rar despre casnicia cu Ștefan Banica Jr. și este destul de rezervata in declarații cand vine vorba despre familia ei, Lavinia Pirva a dezvaluit recent ce parere are despre Violeta, fiica lui Ștefan Banica Jr. din casnicia cu Andreea Marin.

- Covid-ul a lovit și in familia Andreei Marin (46 de ani)! Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Banica, a fost infectata cu noul coronavirus in luna decembrie anul trecut, chiar in perioada Sarbatorilor, noteaza click.ro. Violeta a luat virusul de la niște prieteni și s-a izolat in casa doua…

- Andreea Marin a dezvaluit ca s-a vaccinat impotriva COVID-19 cu AstraZeneca. Deși a avut reacții adverse și doua zile a stat in pat, vedeta iși dorește sa faca și rapelul. Andreea Marin, in varsta de 46 de ani, i-a marturisit lui Cristi Brancu in cadrul emisiunii TV „Exclusiv VIP”, ca s-a vaccinat…