Liderul USR PLUS, Ionuț Moșteanu, i-a dat replica Florin Cițu, spunand ca singurul vinovat pentru eșecul campaniei de vaccinare este chiar premierul și ii cere acestuia sa vina cu un raport in care sa explice de ce Romania a ajuns pe penultimul loc din Eu

- Liderul grupului USR PLUS din Camera Deputatilor, Ionuț Moșteanu, il considera pe Florin Cițu principalul responsabil pentru eșecul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 pentru ca premierul și-a asumat rolul de coordonator, informeaza Digi 24, citat de Agerpres . Ionuț Moșteanu, care este și purtatorul…

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS, Ionut Mosteanu, se declara surprins de aprecierile premierului Florin Citu referitoare la faptul ca mentinerea secretarilor de stat USR PLUS in Guvern ar risca sa afecteze inclusiv campania de vaccinare, avand in vedere ca Uniunea semneaza o motiune alaturi de AUR.…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca valul patru nu se justifica atata timp cat avem vaccin și a subliniat ca nicio alta masura nu ne scapa de pandemie. Premierul a susținut ca Romania a trecut prin valul trei mai bine decat alte țari care au impus restricții, informeaza G4media . Referindu-se…

- Cristina Pruna, vicepresedinta USR PLUS, pune o intrebare retorica pe pagina sa de Facebook despre Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, angajat in subordinea Guvernului. Romania nu a reușit sa atinga țintele de vaccinare lansate inițial, iar numarul cazurilor este in creștere.…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a vorbit despre eșecul campaniei de vaccinare in Romania, in contextul in care țara noastra se pregatește de venirea valului patru al pandemiei, la fel ca alte țari din Europa. Arafat se arata deranjat de modul in care unii influenceri vorbesc despre vaccin și susține ca aceste…

- Liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, a declarat pentru Aleph News ca eșecul campaniei de vaccinare anti-COVID in Romania sta in mainile „coordonatorilor”. „Domnul Gheorghița, domnul Baciu – secretarul de stat care avea atribuții directe – și premierul Florin Cițu, care este coordonator…