- UPDATE, ora 17:00 – Guvernul a adoptat, vineri, ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii ‘Anghel Saligny’, a anuntat premierul Florin Citu. Citu a precizat ca de la sedinta au lipsit ministrii USR PLUS, insa a fost cvorum pentru adoptarea acestui proiect. AGERPRES Ministrul…

- Reprezentantii USR PLUS considera ca adoptarea PNDL 3 reprezinta "un nou abuz marca OUG 13". "Florin Citu si Lucian Bode le-au facut romanilor exact ceea ce le-au facut Dragnea si Iordache in 2017", afirma acestia, solicitand din nou demisia premierului. "Adoptarea PNDL 3, un nou abuz marca OUG 13.…

- Proiectul de ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii „Anghel Saligny” a fost adoptat, vineri, conform unor surse guvernamentale. Sedinta este programata sa inceapa la ora 16,00. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, proiectul de ordonanta referitor la „Anghel Saligny”…

- Guvernul precizeaza ca proiectul Ordonantei de Urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii ''Anghel Saligny'' a fost transmis, in original, Ministerului Justitiei, pe 25 august, fiind retransmis joi, in contextul preluarii mandatului de ministru interimar al Justitiei…