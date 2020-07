Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Ionuț Moșteanu a salutat, luni seara, semnalul dat de premierul Ludovic Orban in sensul sprijinului pentru organizarea alegerilor locale timp de doua zile in vederea limitarii aglomerației la urne in pandamie.„PNL s-a razgandit: vrea alegeri locale pe durata a 2 zile. Ma bucur…

- Deputatul PSD Florin Manole a afirmat ca ministrul Justitiei asteapta invitatie speciala pentru a participa la dezbaterile din Parlament legate de proiectul de lege privind carantina si izolarea. Social-democratul spune ca premierul Ludovic Orban si ministrul Catalin Predoiu s-au plans ca nu au fost…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan este de parere ca Planul național de investiții și de relansare economica lansat pe 1 iulie de Guvernul condus de Ludovic Orban, in prezența președintelui Romaniei, va scoate Moldova din topul saraciei europene."Nu putem sa nu ne bucuram de faptul ca ...

- Ludovic Orban a declarat, pentru prima data, care sunt diferențele, in sondaje, intre partidul pe care il conduce și PNL. Liderul liberal a recunoscut ca a comandat des sondaje, iar PNL se afla aproape de 40%, cu cel puțin 10 procente in fața adversarului care il amenința cu o moțiune de cenzura.”Eu,…

- Deputatul PSD, Violeta Raduț, acuza PNL ca nu vrea sa auda de dublarea alocațiilor și majorarea pensiilor, asta deși liderii liberali au bani „sa plimbe o minge de fotbal cu elicopterul”.Citește și: VIDEO Ludovic Orban atenționeaza Consiliul Fiscal pe estimarea economica: 'E de apanajul altor…

- Deputatul grupului „Pro Moldova” Sergiu Sirbu s-a plins intr-o intervenție video pe Facebook ca mai ca a fost luat la bataie de reprezentanții majoritații parlamentare la ședința Biroului Permanent al Parlamentului (BPP). Potrivit lui, scandalul s-ar fi iscat pentru ca a venit la ședința, deși nu este…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu acuza cabinetul Orban ca nu a fost capabil sa gestioneze epidemia de coronavirus. Mai mult, spune acesta, lipsa de solutii privind relansarea economiei va genera o grava criza economica. “N-a existat un plan articulat de masuri. In plan economic s-au luat doua…

- Mulți au crezut ca este o gluma cand doi caini au fost scoși la licitație pe un site de marfuri confiscate din Ucraina. Licitația a fost apoi semnalata de un parlamentar din opozitie, a devenit virala si a atras numeroase critici, potrivit BBC.Mai mulți caini de rasa pura, confiscați in urma unui ordin…