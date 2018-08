Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Ambasadei Rusiei in Romania, Pavel Alekseenko, susține, referitor la declarația ministrului Apararii, Mihai Fifor, potrivit careia la baza de la Deveselu sunt rachete balistice, ca e o dovada ca „scutul american din Deveselu e o amenintare directa si imediata“ la adresa securitații naționale…

- Pavel Alekseenko, secretar al Ambasadei Rusiei in Romania, a afirmat, miercuri, dupa declaratia lui Mihai Fifor legata de rachetele de la Deveselu, ca declaratia ministrului roman al Apararii e o dovada ca „scutul american din Deveselu e o amenintare directa si imediata“ la adresa Moscovei si ii multumeste…

- La scurt timp dupa gafa ministrului Apararii Mihai Fifor, referitoare la existenta unor rachete balistice în baza de la Deveselu, Ambasada SUA în Bucuresti a postat un mesaj cu titlul "O lista a minciunilor Rusiei și dovezile care le demonteaza."

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a cerut miercuri demisia ministrului Apararii, Mihai Fifor, dupa afirmatiile privind rachetele balistice. "Mihai Fifor, ministrul Apararii afirma, gresit, ca avem rachete balistice, adica ofensive, nu interceptoare, adica defensive, la Deveselu.…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune, despre declaratia ministrului Apararii Mihai Fifor prvind “rachetele balistice” de la Deveselu, ca este “cea mai ticaloasa si gresita declaratie post decembrista”. “N-am crezut ca cineva poate face declaratii mai daunatoare tarii decat Petre Daea”, spune Traian…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, susține ca declarația referitoare la existența rachetelor balistice la baza de la Deveselu a fost interpretata greșit, precizand ca nu a declarat ca la baza militara exista asemenea rachete."Niciodata nu cred ca cineva ar putea afirma ca la baza de la Deveselu…

- Curtea Internaționala de Justiție, cu sediul la Haga, s-a adresat oficial Rusiei cerand informații cu privire la punerea in aplicare a deciziei sale de anul trecut, anunta ministrul adjunct de externe al Ucrianei, Elena Zerkal, care are statutul de agent al Ucrainei in procesul impotriva Federației…