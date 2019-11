Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de filmare Netflix și activiștii de mediu care ii insoțeau prin padurile din Banat a fost agresata de taietorii ilegali de lemne. Potrivit unei postari pe Facebook a organizației Agent Green, echipa de filmare a Netflix, care lucreaza pentru documentarul „Broken”, și ecologiștii care ii insoțeau…

- Autoritatile de control depisteaza doar 1% din totalul ilegale care au loc in Romania: circa 200.000 metri cubi din cele 20 de milioane de metri cubi de lemn care dispar anual fara acte din padurile tarii noastre, este principala concluzie a raportului taierilor ilegale realizat de Greenpeace pentru…

- Cazul padurarului ucis in Maramureș a trecut granițele țarii. Liviu Pop, gasit mort saptamana trecuta intr-o rapa, este unul dintre principalele subiecte dezbatute de jurnaliștii de la BBC. Pop este al doilea silvicultor ucis in Romania in mai puțin de o luna, amintesc britanicii. „Cele doua crime au…

