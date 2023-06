Stiri pe aceeasi tema

- Roman, un baiat ucrainean de 12 ani, a supraviețuit, dupa ce, ramas singur acasa, s-a adapostit in pivnița, in timp ce rușii atacau vineri, 16 iunie, cu rachete cartierul Vișgorod din Kiev. O bucata de racheta a cazut peste casa copilului, distrugand-o, informeaza Ukrainska Pravda. Mama și bunica baiatului…

- Probabil te-ai gandit ca iepurele este principal personaj al poveștii, insa adevarul este altul. Este vorba despre oposum, un animal care nu traiește in țara noastra, fiind cunoscut pentru faptul ca leșina de indata ce este speriat.Familie de oposum/ProfimediaDe ce leșina oposumul in urma unei sperieturi?Mulți…

- Un soldat ucrainean, eliberat recent dintr-o tabara rusa, s-a emoționat pana la lacrimi cand a mancat primul mar proaspat. Momentul a fost filmat la scurt timp dupa ce 44 de ucraineni au fost eliberați. Ei au fost luați prizonieri in 2022. Astfel, potrivit șefului cabinetului prezidențial, 42 dintre…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit intr-un autoturism condus de catre un cetațean ucrainean, pe sensul de intrare in Romania, un pistol cu gaze Makarov calibru 4,5 mm și 269 de proiectile aferente. In data de 1 aprilie, in jurul orei 20.45, polițiști de frontiera din cadrul…

- Comunitatea Evreilor Cluj anunța cu adanca tristețe incetarea din viața a președintelui sau. Doctor in chimie și apreciat cercetator in domeniul farmaciei, Robert Schwartz a fost ales la conducerea Comunitații Evreilor din Cluj in anul 2010 și a ramas in fruntea acesteia pana in momentul decesului.In…