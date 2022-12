Reacția unui bucureștean la vederea unui STB murdar: „Ăsta merge pe cărbuni?” Mai multe imagini cu, probabil cel mai murdar STB au aparut pe grupul de Facebook „Reclamații STB București”. Reacțiile comice ale internauților nu au intarziat sa apara. Mijloacele de transport in comun ale STB trebuie sa iasa pe trasee, spalate sau macar pregatite pentru calatorii platitori de bilete și abonamente. Insa, practic, se poate intampla ca STB-urile sa circule pline de praf pe strazile Bucureștiului. Imaginile aparute in mediul online au adunat in doar cateva ore zeci de reacții și comentarii. In secțiunea de comentarii, remarcam ca un internaut scrie: „Asta merge pe carbuni?!?” Un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

