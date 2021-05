Stiri pe aceeasi tema

- O jurnalista care transmitea live din Gaza pentru televiziunea Al Jazeera a uimit presa internaționala prin calmul de care a dat dovada, deși, o cladire de langa ea era bombardata de militarii israelieni, relateaza Euronews. Reacția reporterei a devenit virala.De pe acoperișul unui bloc, jurnalista…

- In cadrul convorbirii telefonice avute sambata, 15 mai, cu presedintele american Joe Biden, premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat asupra faptului ca evacuarea persoanelor din imobilul „in care se aflau tinte teroriste” a fost organizata inainte de raid, potrivit unui comunicat al biroului…

- Cladirea din Gaza, in care se aflau birourile agenției Associated Press și ale Al Jazeera dar și apartamente private, a fost distrusa sambata, 15 mai, intr-un raid aerian al Israelului, relateaza BBC News. Din fericire, blocul fusese evacuat cu o ora iniante, insa, deocamdata, nu se știe daca exista…

- O jurnalista a postului Al Jazeera, din Fasia Gaza, a surprins live momentul in care avioanele de lupta ale Israelului au aruncat doua bombe si au lovit o cladire aflata la cativa metri de ea, in timp ce aceasta relata live de pe acoperisul unui bloc. Cladirea adapostea birouri pentru canalul Al-Aqsa…

- Armata israeliana și-a intensificat asaltul asupra Fașiei Gaza, în timp ce militanții palestinieni au continuat vineri noaptea atacul cu rachete în a cinecea zi de ostilitați care s-au soldat cu peste de morți, relateaza BBC.Escaladarea tensiunilor din ultimele zile reprezinta cel mai grav…

- Armata israeliana continua operatiunile militare impotriva grupurilor islamiste din Fasia Gaza. Bilantul in Fasia Gaza, teritoriu palestinian aflat sub controlul organizatiei islamiste Hamas, a ajuns la 115 morti si peste 620 de raniti.

- Armata israeliana a trimis, in cursul noptii de joi spre vineri, militari in teritoriul palestinian Fasia Gaza, in contextul conflictului cu organizatiile islamiste Hamas si Jihadul Islamic, afirma surse citate de presa israeliana. Deocamdata, nu este vorba de o invazie, dar militari israelieni…

- Fașia Gaza și Israel continua razboiul! Turnul Al-Shorouk este a treia cladire majora din Gaza care a fost distrusa in conflictul militar dintre Israel și mișcarea islamista Hamas. Cladirea era sediul televiziunii palestiniene Al-Aqsa. Armata israeliana a lansat nu mai puțin de 9 rachete asupra imobilului,…