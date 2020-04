Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de șase ani din Turcia și-a revazut mama dupa o luna. Femeia lucreaza in domeniul medical, la o clinica ce trateaza pacienți cu Covid-19, și a fost la munca, in toata aceasta perioada ramanand departe de familie, pentru a nu risca o eventuala contaminare, relateaza Digi24.ro .

- O inregistrare video cu o asistenta medicala care izbucnește la vederea unor tineri care, in ciuda restricțiilor, se relaxeaza și beau bere pe iarba, a devenit virala in Marea Britanie. Filmulețul postat pe Facebook a fost filmat chiar de asistenta medicala care i-a intalnit pe tineri in localitatea…

- Este vorba despre o femeie de 54 de ani din Constanta. Potrivit Grupului de comunicare strategica, ea a revenit din Turcia in 13 martie, iar in 19 martie a fost confirmata cu coronavirus la Spitalul de Boli Infectioase Constanta. Femeia avea conditii medicale pre-existente (obezitate morbida) si bronho-pneumonii…

- Campionatul din Turcia continua sa se desfașoare cu porțile inchise. Marius Șumudica, antrenorul lui Gaziantep, regreta ca nu poate reveni in Romania, langa familie. „Marți a fost o ședința a celor de la Federația turca. Au hotarat ca vom continua, se va juca fara spectatori in continuare. Ne supunem,…

- Mama unui bebeluș in varsta de 5 luni a publicat pe Facebook imagini teribile cu ranile pe care copilașul le-a suferit dupa ce a fost internat la Spitalul din Vulcan, din județul Hunedoara, in urma schimbarii branulelor. Apoi, femeia disperata a oferit toate amanuntele in emisiunea Adriana Nedelea LA…

- Scandalul muncitorilor din Sri Lanka din Ditrau scoate la iveala deficitul de forta de munca din Romania de azi. Datele Inspectoratului General pentru Imigrari arata ca peste 21.300 de cetateni din afara Uniunii Europene lucrau legal in Romania in primele noua luni ale anului trecut. Cifra este dubla…

- Cunoscutul producator & artist roman, Sickotoy (Alex Cotoi), și talentatul producator din Turcia, Ilkay Sencan, lanseaza clipul piesei „Dum Dum”, cu elemente de cyber punk și un sound ritmat. Cu o vasta experiența in muzica și programare, Sickotoy este unul dintre cei mai in voga producatori ai momentului.…

- Hong Kong va interzice accesul locuitorilor din provincia chineza in care a izbucnit coronavirusulHong Kong va interzice, de luni, accesul locuitorilor provinciei chineze Hubei in care a izbucnit epidemia cu noul coronavirus, pentru a impiedica raspandirea rapida a infecției, anunța agenția…