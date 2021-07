Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer roman a fost verificat in portul Calais și oficialii vamali au descoperit 16,1 kg de cocaina in camionul plin cu tuburi de spuma expansiva, relateaza La Voix du Nord . Pe 26 iunie, vameșii a verificat un vehicul greu de marfa in portul Calais, care era condus de un șofer roman in varsta de…

- Un sofer roman de camion a fost condamnat la un an de inchisoare de catre instanta din Dunkerque, in nordul Frantei, dupa descoperirea a trei migranti vietnamezi in patul vehiculului sau. Cei 3 oameni se ascundeau acolo de o ora.

- Intamplarea s-a petrecut pe 6 iunie 2021, in jurul orei 3:45. Un apel la serviciile de urgența anunța prezența unui camion cu remorca parcat pe o strada din satul Radlham, municipiul Treubach. Dar in momentul cand au sosit la fața locului, polițiștii au observat un camion parcat intr-o stație de autobuz…

- Cantitatea de zece tone de deseuri din sticla pe care un sofer roman o transporta din Grecia catre o societate comerciala din judetul Calarasi fara documente complete de transport transfrontalier a fost depistata de politistii de frontiera la intrarea in tara prin PTF Giurgiu. "In cursul…

- Un șofer care transporta elevi la școala, joi dimineața, a fost depistat baut, la un control al polițiștilor, care deruleaza, la nivel național, o acțiune pentru siguranța transportului de...

- Un sofer roman de TIR, in varsta de 50 de ani, a fost condamnat vineri la 5 ani de inchisoare cu executare si plata unei amenzi uriase, de 1,7 milioane de euro, dupa ce a fost prins cu 900 de kilograme de cannabis, la frontiera Perthus. Drogurile erau ascunse printre lazile cu lamai, transmite Adevarul.Potrivit…

