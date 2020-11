Dupa ce Ioana Gheorghe, dar și Georgiana Lupu, l-au acuzat de gesturi nepotrivite fața de ele, dar și fața de alte sportive ale lotului Olimpic de Bob și Sanie, antrenorul Paul Neagu a dorit sa iși spuna punctul de vedere in aceasta situație. Comentariile lui insa, nu au adus prea multa lumina in cazul in care este implicat.