- 01:10 Liderul american Joe Biden a afirmat și el, raspunzand unei intrebari, ca cel mai probabil liderul rus Vladimir Putin are legatura cu moartea lui Prigojin.Președintele SUA, Joe Biden, a spus ca nu se intampla multe lucruri in Rusia fara ca Vladimir Putin sa nu fie in spatele acestora și ca, deși…

- Prabusirea unui avion in Rusia, in care Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner, figureaza pe lista de pasageri, este un "semnal" trimis de presedintele Vladimir Putin elitelor ruse, a apreciat miercuri un consilier al presedintiei ucrainene, Mihailo Podoliak,

- Un avion care ii aparținea lui Evgheni Prigojin s-a prabușit, miercuri, in regiunea rusa Tver. Șeful mercenarilor Wagner s-ar fi aflat la bordul aeronavei, informeaza agenția de presa ruse TASS, care citeaza Agenția Federala de Transport Aerian din Rusia. Conform BBC, toți cei zece pasageri ai avionului.…

- Agenția Federala de Transport Aerian din Rusia a anunțat miercuri seara ca Evgheni Prigojin, fondatorul Wagner, era la bordul unui avion Embraer care s-a prabușit in regiunea Tver, relateaza agenția oficiala de stat rusa TASS.„A fost declanșata o ancheta cu privire la prabușirea aeronavei Embraer, care…

- Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a declarat marți ca va renunța la dosarul impotriva gruparii paramilitare Wagner, dupa ce luptatorii sai au organizat sambata o tentativa de rebeliune care a amenințat stapanirea președintelui Vladimir Putin la putere.„Cazul insurecției armate armate a…

- Cel putin 13 militari rusi au fost ucisi in operatiunile desfasurate de armata rusa impotriva rebeliunii grupului de mercenari Wagner, potrivit unor bloggeri militari rusi, scrie duminica, 25 iunie, agentia germana de știri DPA, preluata de Agerpres.Numarul militarilor rusi ucisi ar putea fi chiar mai…

- Tancuri si vehicule blindate ocupa pozitii in orasul rusesc Rostov, in timp ce disputa dintre armata si mercenarii Wagner ameninta sa degenereze in lupte. Videoclipurile postate pe social media arata soldati in uniforma, puternic inarmati, in jurul cladirilor guvernamentale. Nu este clar daca sunt luptatori…