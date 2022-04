Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria s-a declarat pregatita sa plateasca gazele naturale rusesti in ruble, daca este nevoie, o pozitie contrara Uniunii Europene (UE), care a refuzat aceasta cerere a Moscovei, relateaza AFP. ”Nu vedem nicio problema in plata in ruble. Daca asta vor rusii, vom plati in ruble”, a anuntat, intr-o conferinta…

- Ungaria a anuntat miercuri ca este pregatita sa plateasca in ruble pentru gazele rusesti, in dezacord cu UE, care a cautat un front unit in opozitia fata de cerintele Moscovei, transmite Reuters.

- Ungaria a anuntat miercuri ca este pregatita sa plateasca in ruble pentru gazele rusesti, in dezacord cu UE, care a cautat un front unit in opozitia fata de cerintele Moscovei, transmite Reuters.Rusia le a cerut statelor UE sa i plateasca in ruble gazele livrate incepand cu 1 aprilie, ceea ce acestea…

- Ungaria a anuntat miercuri ca este pregatita sa plateasca in ruble pentru gazele rusesti, in dezacord cu UE, care a cautat un front unit in opozitia fata de cerintele Moscovei, analizeaza agenția Reuters.

- OMV a contactat Gazprom in privinta deciziei Rusiei de a cere plata in ruble pentru livrarile sale de gaze, a anuntat vineri un purtator de cuvant al grupului energetic austriac, adaugand ca firma inca asteapta o informare in scris, transmite Reuters.

- Germania considera o „ruptura a contractului” solicitarea Rusiei ca statele Uniunii Europene sa nu-i mai plateasca gazele naturale in euro sau dolari, ci in ruble, a declarat miercuri la o conferinta de presa ministrul german al economiei, Robert Habeck, potrivit AFP.

- Germania considera o „ruptura a contractului” solicitarea Rusiei ca statele Uniunii Europene sa nu-i mai plateasca gazele naturale in euro sau dolari, ci in ruble, a declarat miercuri la o conferinta de presa ministrul german al economiei, Robert Habeck, potrivit AFP.

- Guvernul de la Budapesta a decis sa nu permita transferul de armament din alte state membre ale Uniunii Europene spre Ucraina pe teritoriul Ungariei, anunta ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, avertizand asupra riscurilor unor atacuri ale armatei