Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul sefului administratiei prezidentiale de la Kiev, Mihailo Podoliak, a declarat marti ca Kievul "nu are absolut nicio implicare" in atacurile de anul trecut asupra gazoductului Nord Stream si nu are informatii despre ceea ce s-a intamplat, relateaza Reuters. Mihailo Podoliak a facut aceste…

- Noile rapoarte ale serviciilor de informații reprezinta prima pista importanta cunoscuta cu privire la autorii atacului asupra conductelor Nord Stream, care transportau gaze naturale din Rusia catre Europa.

- Noile informații analizate de oficialii americani sugereaza ca un grup pro-ucrainean a comis atacul asupra conductelor Nord Stream de anul trecut, un pas spre stabilirea responsabilitații pentru un act de sabotaj care a derutat luni de zile anchetatorii de pe ambele maluri ale Atlanticului, noteaza…

- Tentativa de frauda cu SMS-uri false de la ING, in Alba. Surse: Majoritatea atacurilor provin din spațiul rus și ucrainean Mai multe persoane din județul Alba au primit SMS-uri prin care li se spune ca iși vor pierde accesul la contul ING, daca nu urmeaza o serie de instrucțiuni dintr-un link. Este…

- Liderii mondiali s-au grabit sa acuze Moscova pentru exploziile care s-au produs in septembrie la conductele submarine de gaze naturale Nord Stream, dar unii oficiali occidentali se indoiesc acum ca ar fi responsabil Kremlinul, scrie cotidianul The Washington Post. Dupa ce, la sfarsitul lunii septembrie,…

- Liderii occidentali s-au grabit sa acuze Moscova pentru exploziile care s-au produs in septembrie la conductele submarine de gaze naturale Nord Stream, dar unii oficiali occidentali se indoiesc acum ca ar fi responsabil Kremlinul, scrie cotidianul „The Washington Post”. „Nu exista nicio dovada in acest…

- Liderii mondiali s-au grabit sa acuze Moscova pentru exploziile care s-au produs in septembrie la conductele submarine de gaze naturale Nord Stream, dar unii oficiali occidentali se indoiesc acum ca ar fi responsabil Kremlinul, scrie cotidianul „The Washington Post”, citat de news.ro. Dupa ce, la sfarsitul…

- Americanii de la Lucid Motors au semnat un acord cu firma japoneza Panasonic pentru furnizarea de celule de acumulatori pentru modelele electrice ale producatorului auto. Noile celule vor alcatui acumulatorii actualului model al marcii, Air, precum și bateriile viitoarelor modele cu zero emisii, precum…